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Фарм «Вашингтона» с Мирошниченко и Тринеевым вышел в финал плей-офф АХЛ во 2-й раз подряд и вновь сыграет с «Коачеллой»

«Херши» обыграл «Кливленд» в седьмом матче серии финала Восточной конференции (3:2 ОТ, 4-3). Победную шайбу забросил Гарретт Ро.

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