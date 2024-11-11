Химическое вещество, обнаруженное в вине, может помочь предотвратить рак кишечника

Ресвератрол – натуральное соединение, которое в основном содержится в красном винограде, а также в чернике, малине и арахисе – станет частью крупного исследования, целью которого является выяснить, может ли оно остановить развитие рака.
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