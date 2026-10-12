В Кирове подросток предстанет перед судом за хулиганство

Следственным отделом по Ленинскому району города Кирова завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего кировчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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