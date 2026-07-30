Доклад CSIS: Китай превратился в мировую космическую сверхдержаву и угрожает лидерству США

Китайская ракета «Чанчжэн-4B» стартует с космодрома Цзюцюань / © CCTV Если раньше основное внимание привлекали военные космические программы Китая и пилотируемые миссии, то теперь главным двигателем развития становится коммерческий космический сектор, демонстрирующий высокие темпы роста.
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