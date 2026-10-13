Брянский суд оставил под стражей обвиняемого в покушении на убийство

Пострадавший получил ожоги половины тела, обвиняемый жил вместе с одним из свидетелей.Брянский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника мужчины, обвиняемого в покушении на убийство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым