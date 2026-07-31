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Аргументы недели

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Украинские военные рассказали о стратегии на будущее в конфликте с Россией

Украинские военные рассказали о стратегии на будущее в конфликте с Россией

Российские войска наращивают стратегическое давление: взяты новые рубежи в Донбассе и на севере Украины.

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