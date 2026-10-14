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Царьград

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В Самарской области 78% домов подключили к отоплению к 14 октября

В Самарской области 78% домов подключили к отоплению к 14 октября

В Самарской области к 14 октября теплоснабжение полностью запущено в 21 муниципалитете, а в целом по региону отоплением обеспечены 78% многоквартирных домов и 97% котельных.

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