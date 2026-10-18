Хроника тренда, который начинается с самооценки, а заканчивается лонгидазой «Это не самовыражение – это зависимость, которая научилась говорить языком бизнеса» Ирина Донова Корреспондент «Татар-информа» Загитова, Валиева и губы уточкой Когда фигуристка Алина Загитова в декабре 2024 года призналась, что увеличила губы, это не было сенсацией в привычном смысле.
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