Хроника тренда, который начинается с самооценки, а заканчивается лонгидазой «Это не самовыражение – это зависимость, которая научилась говорить языком бизнеса» Ирина Донова Корреспондент «Татар-информа» Загитова, Валиева и губы уточкой Когда фигуристка Алина Загитова в декабре 2024 года призналась, что увеличила губы, это не было сенсацией в привычном смысле.