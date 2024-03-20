Лучшие Анекдоты из Питера за 20.03.2024

***** Жену, начальника и Питер надо принимать такими, какие они есть. ***** Когда же мы дождемся настоящего умного дома? Чтобы сказал: "Алиса, подними температуру в комнате", - и она такая тулупчик накинула - и в лес за дровами! ***** - Ты высыпаешься? - Да.