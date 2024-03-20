Анекдоты и Шутк...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Анекдоты и Шутки из Питера

37 подписчиков

Свежие комментарии

Лучшие Анекдоты из Питера за 20.03.2024

Лучшие Анекдоты из Питера за 20.03.2024

***** Жену, начальника и Питер надо принимать такими, какие они есть. ***** Когда же мы дождемся настоящего умного дома? Чтобы сказал: "Алиса, подними температуру в комнате", - и она такая тулупчик накинула - и в лес за дровами! ***** - Ты высыпаешься? - Да.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх