В результате украинских обстрелов Донецка убиты три мирных жителя и еще девять ранены

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в ночь на среду, 26 июня, сообщил, что в результате обстрела Донецка из РСЗО со стороны Украины погибли три мирных жителя и еще девять получили ранения разной степени тяжести.