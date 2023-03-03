Глава МИД Британии Клеверли заявил, что Фолклендские острова принадлежат

Depositphotos Министр иностранных дел Великобритании Клеверли в ответ на предложение главы МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов заявил, что они являются Соединенным Королевством.