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Новости экономики России

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Минфин ограничивает премию при размещении ОФЗ

На текущей неделе российский рынок классических ОФЗ торгуется преимущественно «в боковике» при пониженных объемах торгов – инвесторы, вероятно, поставили «на паузу» объемные сделки до заседания Банка России по денежно-кредитной политике 26 июля.

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