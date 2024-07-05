Минфин ограничивает премию при размещении ОФЗ

На текущей неделе российский рынок классических ОФЗ торгуется преимущественно «в боковике» при пониженных объемах торгов – инвесторы, вероятно, поставили «на паузу» объемные сделки до заседания Банка России по денежно-кредитной политике 26 июля.
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