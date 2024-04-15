HoYoverse снимет фильмы по Genshin Impact и Honkai при поддержке коммунистической партии К...

HoYoverse снимет фильмы по Genshin Impact и Honkai при поддержке коммунистической партии КитаяШанхайский городской комитет партии окажет поддержку miHoYo в создании анимационных фильмов по Genshin Impact и вселенной HonkaiЧитать дальше → источник.
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