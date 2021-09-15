10 миллионов мигрантов - вражеская армия в наших городах

Подмосковная Кондопога: мигранты изнасиловали и убили женщину в Бужаниново Это переполнило чашу народного терпения: жители посёлка, долго страдавшие от соседства с мигрантами, вышли на сход и потребовали от администрации и полиции найти и наказать виновных, а также полностью и навсегда убрать дикарей из их посёлка: Дети боятся.
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