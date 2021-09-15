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10 миллионов мигрантов - вражеская армия в наших городах

10 миллионов мигрантов - вражеская армия в наших городах

Подмосковная Кондопога: мигранты изнасиловали и убили женщину в Бужаниново Это переполнило чашу народного терпения: жители посёлка, долго страдавшие от соседства с мигрантами, вышли на сход и потребовали от администрации и полиции найти и наказать виновных, а также полностью и навсегда убрать дикарей из их посёлка:  Дети боятся.

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Василий Горбатов
Нелепый вопрос: А неужели весь этот ****** (надеюсь вы поняли, какое слово я пропустил) видят только простые люди? Где власть предержащие? Что, опыта Европы мало? Нужен свой? Так он уже есть: выйдите, из своего бронированного лимузина, на улицу!
вылитый литой
здесь все сводится к одному - повышение пенсионного возраста ,ковид , мигранты ,оптимизация здравоохранения и образования .....,а от сегодняшней власти кроме УМНЫХ слов никаких действий для наведения порядка в стране...
Strannik Weid
Опять кто то раскачивает ситуацию с межнациональным вопросом. Самое интересное, автор уже в первых строках сам себе противоречит: утверждает, что убили гастеры, и тут же пишет, что жители потребовали найти и наказать виновных. При че они не заявляют, что это задержанные гастеры сделали.эти гастеры даже не жили в той общаге. Выселили 150 обычных работяг. Гастеры там вообще не жили.
хохлошумер
Откуда вещаешь?
Strannik Weid
А тебе какая разница? Интернет нынче есть везде. Дажеибудучи москвичей или питерцем или саратовец, быть в теме можно постоянно.
Van Van
Да кто же им запрещает земли своих предков трудом своим поднимать??????????????! Зачем едут туда где им не рады?
Strannik Weid
Если бы там была работа они бы не поехали сюда. Из Казахстана практически не найдёшь гастеров. А вот в других регионах работы точно нет. Хотя Вы сами то готовы пойти работать в дворники или на строку в районе северов. Даже Крымский мост строили гастеры. Госпиталя при пандемии и то военным пришлось строить. Найти рабочих не могли.
Van Van
Ага, вот и пусть организовывают новые рабочие места, горшки лепят и Вам продают, все ж продукция, ну а Вы то купите Вы же не дворник, и даже не строитель, модератор, к сожалению.
Вячеслав Долинин
В РФ миллионы безработных и они могут заменить мигрантов. Это невыгодно только хищным дельцам и коррумпированным чиновникам и полиции.
copyrum Петров
если это реально так.дайте клич по подмосковью мужикам нормальным. за 1 день решим вопрос. власти заботятся о своих карманах. на кавказе попробуй поприставай к незнакомым женщинам. сразу поймешь что к чему. так и тут надо решать быстро и жестко.
Юлия Маслова
от кого команды ждете?
Семенков Александр
Можно подумать, что Рулевой об этом не знает. Вопрос тогда, - почему мер не принимает для предотвращения это ситуации? Почему нет единой миграционной программы по НАВЕДЕНИЮ должного порядка в этой сфере??? Когда перестанем мыслить категорией монетизации и начнём мыслить категориями необходимости национальных интересов и поддержания национальной безопасности России????
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Мигранты выгодны продажным чиновникам, в том числе и правоохранительным органам - есть кого "доить". Пока, так называемые, правоохранители защищают не Закон, а интересы подкупленных чиновников, порядка в стране не будет.
Петр Петрович
Дормовая рабочая сила. Надо их депортировать, пока не поздно
Viktor Zaikin
Депортировать надо в Сибирь бинесменов, чиновников и правохранителей, поддерживающих приток мигрантов в Россию! Бороться надо с причиной, а не следствием!
Олег Архипов
Они приехали на земли твоих предков,чтобы жить на них вместо твоих потомков. Это должен уяснить для себя каждый россиянин.
Алексей ПИМЕНОВ
Они ждут, когда им раздадут оружие. А мы границы укрепляем. А они уже здесь.
777
А товарищ Путин знает о складывающейся ситуации с "шестой" колонной, ведь Восток дело тонкое или может быть господин Путин решил принять ислам? Так вот братья россияне, наша доблестная госвласть в очередной раз показывает свою беззубость. А путинская формула ..."бабло - бабло..." работает чётко. С начало бизнес и деньги в карман, а русский народ, это так себе расходный материал. А ещё над Европой смеёмся у них там весь Ближний Восток и Африка. У нас вся Центральная Азия и Россия изнутри будет уничтожена, тут и НАТО с Америкой не нужны!
анатолий кузьмин
чё морду свою -то прячешь . дебил ?
Денис
Когда животное бездомное и за ним не ухаживают, то у него появляются блохи. Тут похожее, как скинхедов не стало, так черножопые расплодились как саранча. Русские санитары нужны, чтоб нас уважали.

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