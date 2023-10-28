В аэропортах Москвы отменили и задержали десятки авиарейсов

В трех московских аэропортах в субботу, 28 октября, произошла отмена и задержка 39 рейсов. По состоянию на 8:37 по московскому времени, больше всего перенесенных рейсов зарегистрировано в аэропорту Домодедово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии