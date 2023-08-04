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Более 165 тысяч книг и журналов для ребят из новых регионов России собрано в рамках акции «Дети – детям»

Более 165 тысяч книг и журналов для ребят из новых регионов России собрано в рамках акции «Дети – детям»

Подведены итоги второго сезона Всероссийской добровольческой акции «Дети – детям». Для детей и подростков из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Год педагога и наставника собрано 165 тысяч книг и журналов.

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