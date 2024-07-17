Представителям крымской туриндустрии презентовали «Новый Херсонес»

По приглашению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, а также более 70 представителей крымских туристических предприятий ознакомились с историко-археологическим парком «Новый Херсонес».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии