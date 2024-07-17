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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Свежие комментарии

  • lady lyudmila
    Во как ! Кто хочет заработать ?Крым, море, раско...
  • Ливень
    ещё бы качество хотя бы в хосте поплелось за ростом...Крым показывает м...

Представителям крымской туриндустрии презентовали «Новый Херсонес»

Представителям крымской туриндустрии презентовали «Новый Херсонес»

По приглашению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, а также более 70 представителей крымских туристических предприятий ознакомились с историко-археологическим парком «Новый Херсонес».

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