Закон и Порядок

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Россия и Китай формируют новую валюту

Россия и Китай формируют новую валюту

Россия и Китай формируют новую валюту, которая будет иметь международное обращение, такое решение было принято на конференции между Евразийским экономическим союзом (ЕЭС) и Китаем, общение проходило по видеофоруму.

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