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Ольга Бузова призналась, что у нее были отношения с бандитом

Ольга Бузова призналась, что у нее были отношения с бандитом

По словам артистки, мужчина из криминального мира был ее первым молодым человеком. Фото: из открытых источников Певица Ольга Бузова призналась, что, несмотря на ее публичность, некоторые отношения с мужчинами она скрывала от своих поклонников.

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