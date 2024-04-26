Краткая история информатики

﻿﻿Для тех, кто хочет знать больше, но не знаком с этим. 0045 г н.э. ⦁ Апостол Петр (Древний Рим) — разрабатывает постулаты о важности длительного хранения и резервного копирования данных и публикует «Соборное послание», разъясняющее порядок ведения церковных реестров и их дублирующих резерваций.