Краткая история информатики

Для тех, кто хочет знать больше, но не знаком с этим. 0045 г н.э. ⦁ Апостол Петр (Древний Рим) — разрабатывает постулаты о важности длительного хранения и резервного копирования данных и публикует «Соборное послание», разъясняющее порядок ведения церковных реестров и их дублирующих резерваций.
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