В Днепропетровске поражён склад производителя мороженого «Ласунка» (ФОТО)

В Днепропетровске поражён склад производителя мороженого «Ласунка». Местные СМИ сообщают о поражении складского объекта компании «Ласунка».
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