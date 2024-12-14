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Американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии

Американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии

Американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии после отвода подразделений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Комментарии
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Астон Мартин
вот вам и полуживой бидон ,над которым потешались , смеётся тот кто смеётся последним , и цыплят по осени считают ...
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6 час.
W
Walery
Что... теперь Штаты вместо России в Сирии?  Однако!  Надо быть внимательнее в хохландии, а то не дай Бог и там они (янки) все повторят, предварительно лапши нам на уши навешают.  А что... все опять завершится коридорами доброй воли = Однако... какие мы добрые!.
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6 час.
Астон Мартин
это Вы кому адресуете ???
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6 час.

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