Американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии

вот вам и полуживой бидон ,над которым потешались , смеётся тот кто смеётся последним , и цыплят по осени считают ...

W

Walery

Что... теперь Штаты вместо России в Сирии? Однако! Надо быть внимательнее в хохландии, а то не дай Бог и там они (янки) все повторят, предварительно лапши нам на уши навешают. А что... все опять завершится коридорами доброй воли = Однако... какие мы добрые!.