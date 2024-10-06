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UFC 307: Перейра победил Раунтри – ТКО (Видео)

UFC 307: Перейра победил Раунтри – ТКО (Видео)

В ночь на 6 октября состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 307, в главном противостоянии которого состоялся титульный поединок в полутяжелой категории между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри.

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