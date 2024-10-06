UFC 307: Перейра победил Раунтри – ТКО (Видео)

В ночь на 6 октября состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 307, в главном противостоянии которого состоялся титульный поединок в полутяжелой категории между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии