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Вредные кухонные привычки дома: разморозка мяса в раковине и пробование еды

Домашняя еда гораздо полезнее почти любой купленной в кафе или ресторане. Но в процессе приготовления многие хозяйки приобретают кухонные привычки, которые могут быть небезопасны для всей семьи — например, ту же разморозку мяса мало кто делает по всем правилам.

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