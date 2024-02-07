Вредные кухонные привычки дома: разморозка мяса в раковине и пробование еды

Домашняя еда гораздо полезнее почти любой купленной в кафе или ресторане. Но в процессе приготовления многие хозяйки приобретают кухонные привычки, которые могут быть небезопасны для всей семьи — например, ту же разморозку мяса мало кто делает по всем правилам.
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