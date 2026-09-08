В селе Малореченское для бесперебойной работы амбулатории запустили дополнительный генератор

Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнёва. «Теперь учреждение функционирует в полном объеме, включая забор анализов — всё идет строго по графику», — отметила она.
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