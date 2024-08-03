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Фэйбер про обмен в «Миннесоту»: «Делал домашнее задание, а телефон постоянно жужжал. Это были пропущенные от генменеджера «Кингс»

Защитник был выбран «Кингс» во втором раунде драфта-2020. В июне 2022 года Фэйбер стал частью обмена Кевина Фиалы и перешел в «Миннесоту».

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