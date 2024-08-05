В Бурятии в рамках проекта «Музейные маршруты» обсудили креативные индустрии

В Бурятии состоялась стратегическая сессия проекта «Музейные маршруты». Главной темой дискуссии, куратором которой выступил Музей-заповедник истории Дальнего Востока, стал работа музея как субъекта креативных индустрий, передает пресс-служба Министерства культуры России.
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