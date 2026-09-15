Россиянам объяснили, откуда берется желание есть жирное с приходом осени

Дело в естественных механизмах адаптации, которые достались нам от предков Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила в беседе с РИАМО, почему осенью хочется есть жирную пищу: это естественная реакция организма на приближение зимы.
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