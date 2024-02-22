В зоне СВО ликвидирован наёмник Вукапанаво, служивший в полиции Бразилии

Военкор Котенок рассказал, что ВС уничтожили Максуэла ВукапанавоВоенный корреспондент Юрий Котенок в своём телеграм-канале написал, что бразильский наёмник Максуэл Вукапанаво, служивший снайпером в "Интернациональном легионе", уничтожен.
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