В Минздраве заявили, что новых противопоказаний к вождению нет

В ведомстве пояснили, когда расстройство сексуального предпочтения и половой идентификации, может стать препятствием для вождения В Минздраве РФ разъяснили ситуацию с проектом «об утверждении перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством, перечня медицинских ограничений к управлению транспортным средством» на портале проектов нормативных правовых актов.