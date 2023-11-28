В Госдуме хотят разрешить банкам продавать недрагоценные монеты по рыночной цене

Группа депутатов и сенаторов о главе с руководителем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который должен позволить банкам предлагать медно-никелевые монеты по рыночной стоимости.
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