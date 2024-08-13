Батуты в саду Блонье эксплуатировали с нарушением правил безопасности

За детьми никто не следил и не проводил инструктаж Прокуратура Ленинского района областного центра проверила батуты в саду Блонье на соответствие требованиям нормативных документов и условий их эксплуатации.
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