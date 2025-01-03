Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Новый год - харам»: иноземный ребенок рассказал стих Дед Морозу, от которого ахнул и засмеялся весь зал детского сада

«Новый год - харам»: иноземный ребенок рассказал стих Дед Морозу, от которого ахнул и засмеялся весь зал детского сада

Avia.pro - СМИ На одном из новогодних утренников в детском саду разыгралась сцена, которая породила бурное обсуждение в социальных сетях.

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Комментарии
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sorsw
Те кто часто говорит &quot;харам&quot; сам является безусловным харамщиком! То есть неисправимым грешником!
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2 час.
тн
татьяна неструева
русские  как всегда  чмошники   лни выразили недоумение   .  нормальные   люди  ее бы  вышвырнули  вместе   с ублюдком .   а русские   как всегда   утерлись  .  придурки  придите   на мусульманский праздник   и оскорбите   их  чувства и вы  дурачье не выйдите  живыми .
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1 час.
Александр Павлов
Слова В.В. Путина. &quot;Кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата. Вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кафиров, всех немусульман. То есть, крестоносцев, как они говорят. Если вы христианин, вы в опасности. Но если вы решите отказаться от своей веры и будете атеистом, вы тоже подлежите по их рассуждениям и по их установкам ликвидации, вы в опасности. Если вы решите стать мусульманином, то и это вас не спасет потому что они считают традиционный ислам тоже враждебен тем целям, которые они перед собой ставят, вы и в этом случае в опасности.&quot; 15 июня 2017г Путин отметил, что ни одна мировая религия не может быть источником зла. «И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено», — подчеркнул он. На вопрос Стоуна, возможен ли сценарий, при котором «Москва будет халифатом», Путин ответил отрицательно. «Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — предостерег российский президент. 11 декабря 2018 года. Россия поддержала пакт ООН по глобальной миграции. Российская Федерация поддерживает принятие Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Этот компромиссный документ охватывает многие аспекты международной миграции, включая гуманитарную составляющую, проблематику развития, прав человека, борьбу с преступностью Данный документ упрощает миграцию и наделяет мигрантов большими правами, по сути уравнивает их с правами граждан страны. Но главное, он требует предотвращать обособление расовой, этнической и религиозной принадлежности мигрантов госорганами - т.е. по сути запрещает вести криминальную статистику и бороться с этнической преступностью, как таковой (см. «у преступности нет национальности»). Национальные государства Австрия, Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Хорватия и Израиль отказались подписывать этот документ. Отказались от участия в нем и США, как от противоречащего Конституции. 19 апреля 2021 года Россия стала полноправным членом Международной организации по миграции (МОМ). Структура учреждена ООН, штаб-квартира находится в Женеве. Россия приняла устав Международной организации по миграции и стала полноправным ее членом. Судя по всему, автоматом приняв Программу замещающей миграции ООН от 2000 года. 2020 год: &quot;Россия нуждается в притоке новых граждан (....), в привлечении людей из-за границы. (...) Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики - нам уже не хватает, - а скоро это будет очень заметно: не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем&quot;, - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ. Он подчеркнул, что это является государственной политикой: Россия заинтересована в притоке мигрантов. Сентябрь 2023 года (ВЭФ): &quot;Российская экономика нуждается в мигрантах, сейчас их на рынке труда работает не так много. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке&quot;.  6 июня 2024г Президент России Владимир Путин выразил положительное отношение к росту численности исламского населения в стране. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ в ходе ПМЭФ. «Мы не против прироста исламского населения, мы наоборот рады тому, что происходит сейчас в Российской Федерации. У нас в некоторых наших республиках, преимущественно с исламским населением, очень хорошая рождаемость, мы очень рады», – заявил Владимир Путин на встрече с представителями СМИ. Хочется понять,-это один и тот же человек говорил?
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yaplakal
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