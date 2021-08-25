Украинцам-должникам снова могут отрезать свет и газ. Снят мораторий

На Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которая предусматривалась законодательством в рамках адаптивного карантина.
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