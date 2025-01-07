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Газета.ру

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RSE: алгоритм рассчитал плотность арктических льдов с точностью 94%

RSE: алгоритм рассчитал плотность арктических льдов с точностью 94%

Южнокорейские ученые из Ульсанского национального института науки и технологий разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) для предсказания изменений в арктических морских льдах на год вперед.

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