Захарова: НАТО никогда не смоет позор за военные преступления в Югославии

НАТО никогда не сможет «смыть позор» за свои военные преступления в Югославии в 1999 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в 26-ю годовщину начала агрессии альянса против исторического государства.
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