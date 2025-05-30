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Мир через переговоры или поражение на поле боя. Россия поставила Украину перед выбором

Мир через переговоры или поражение на поле боя. Россия поставила Украину перед выбором

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что сейчас Украина оказалась перед выбором, от которого зависит ее будущее.

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