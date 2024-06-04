ВТБ откроет офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе

ВТБ в июле откроет два новых отделения в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке, заявил глава госбанка Андрей Костин, слова которого приводятся в сообщении.
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