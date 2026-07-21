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Царьград

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Минздрав озвучил регионы лидирующие по ЗОЖ в 2026 году

Минздрав озвучил регионы лидирующие по ЗОЖ в 2026 году

Минздрав РФ зафиксировал в первом полугодии 2026 года высокие показатели ЗОЖ в Чеченской Республике, Херсонской области и Адыгее, где 65%, 64,25% и 43% населения соответственно ведут здоровый образ жизни.

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