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Госсекретарь США Блинкен совершил первый визит в Юго-Восточную Азию

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первом визите в Юго-Восточную Азию госсекретаря США Энтони Блинкена, укреплении военно-политического сотрудничества между Австралией и Южной Кореей, введении Вашингтоном очередных санкций и торговых ограничениях против КНР из-за нарушений прав человека в Синьцзяне, переносе ежегодного саммита ЕС-Китай на следующий год, посещении Тайваня делегацией французских парламентариев, а также неофициальных переговорах между Парижем и Токио по военному сотрудничеству.

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