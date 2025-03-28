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Военный эксперт назвал вероятную цель ночной атаки ВСУ на Саратовскую область

Военный эксперт назвал вероятную цель ночной атаки ВСУ на Саратовскую область

Военный эксперт объяснил ночную атаку дронов на Россию попыткой Украины сохранить видимость "ударного потенциала" на фоне сложностей на фронте.

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