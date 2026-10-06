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Ларин о Пиняеве: «От него были слишком большие ожидания, и на этом фоне он не дотягивает. Это может быть связано со многими вещами. Мы с Сергеем пытаемся в этом разобраться»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о нынешней форме Сергея Пиняева . – Согласны с тем, что Пиняев немного просел в «Локомотиве» и показывает не тот уровень, который должен? – Естественно, согласен.

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