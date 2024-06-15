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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания возглавляет группу В после 1-го тура Евро-2024, Италия уступает ей по разности голов

Победы в своих матчах одержали команды Испании и Италии. Первые разгромили Хорватию (3:0), вторые одолели Албанию (2:1).

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