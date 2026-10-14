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Бессараб: пенсии для бывших членов экипажей самолётов и угольщиков пересчитают в ноябре

Бессараб: пенсии для бывших членов экипажей самолётов и угольщиков пересчитают в ноябре

В ноябре перерасчет фиксированных выплат к страховой пенсии коснется бывших членов летных экипажей и работников угольной отрасли.

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