Минстрой Карелии: перерасчет за электроэнергию сделают до лета

Счета по 30 тысяч: жителям Карелии объяснили, как избежать переплат за электричество Всем жильцам домов в Карелии, которые их отапливают электричеством и получили огромные счета в январе, сделают перерасчет.
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