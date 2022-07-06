Брітні Грайнер допомогла американській жіночій збірній з баскетболу здобути золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо, 8 серпня 2021 року Джо Байден: затримання Брітні Грайнер неприпустимо Президент Джо Байден повідомив дружину Брітні Грайнер, що працює над звільненням уславленої американської баскетболістки та інших громадян США, несправедливо затриманих у Росії Президент Джо Байден поговорив у середу […] Сообщение Джо Байден: затримання Брітні Грайнер неприпустимо появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.