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Белоусов "устроил разнос" на базе морпехов - будут приняты сложные решения. Министр заявил об уголовной ответственности - военкор

Белоусов "устроил разнос" на базе морпехов - будут приняты сложные решения. Министр заявил об уголовной ответственности - военкор

Kremlin Pool/Global Look PressВчера 2,3K прочитали После поездки в КНДР в составе делегации, возглавляемой Владимиром Путиным, министр обороны Белоусов посетил Приморский край - военную базу 155-й бригады морской пехоты.

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