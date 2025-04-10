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Царьград

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Сын Михалкова добился миллионной компенсации от сети кинотеатров

Сын Михалкова добился миллионной компенсации от сети кинотеатров

Незаконный показ фильма "Мистер Нокаут" нанес удар бюджету сети кинотеатров в миллионы рублей.Сеть кинотеатров «Киномакс» проиграла судебное разбирательство с режиссёром Артёмом Михалковым, сыном известного режиссёра Никиты Михалкова.

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