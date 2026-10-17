Подготовка к научной работе в Антарктике началась на берегу Ладожского озера. На полевой базе «Ладога» Арктического и антарктического научно-исследовательского института ученые проверили оборудование и практические навыки, которые понадобятся им во время 72-й Российской антарктической экспедиции.