Подготовка к научной работе в Антарктике началась на берегу Ладожского озера. На полевой базе «Ладога» Арктического и антарктического научно-исследовательского института ученые проверили оборудование и практические навыки, которые понадобятся им во время 72-й Российской антарктической экспедиции.
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