Банки США прошли стресс-тесты

Федеральная резервная система США (ФРС) провела ежегодный стресс-тест крупнейших банков страны. По итогам испытаний, все 31 банк, включая гигантов вроде JPMorgan Chase и Goldman Sachs, смогли бы пережить тяжелейшую рецессию, сохранив при этом достаточный капитал для кредитования.